Средства будут были потрачены на покупку концертных и театральных костюмов, аппаратуры, постановку концертных номеров и спектаклей, организацию гастролей.
Порядка 4 млн рублей грантовой поддержки получат в рамках регионального проекта «Творческие люди» любительские коллективы из восьми муниципалитетов Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.
По 500 тысяч рублей получат:
- проект Центра культуры и досуга Собинки - «Подарю людям солнце!»;
- творческая мастерская Дома культуры Струнино - «Возрождение народных промыслов»;
- проект ДК имени В.П. Ногина в Коврове - «России путеводная звезда»;
− задумка Центра по развитию спорта, культуры и туризма Муромцевского сельского поселения - «Немало песен о России»;
− «Молодёжное Арт-пространство», ДК в Покрове;
− проект Центра культуры, молодёжной политики и туризма в Кольчугино - «Возрождение духового искусства» ;
− «Сказ о вишнёвом варенье» Культурно-досугового комплекса Вязниковского района;
− Интерактивный кукольный театр «Сказочная коробейка» в Меленковском районе.
Средства будут были потрачены на покупку концертных и театральных костюмов, аппаратуры, постановку концертных номеров и спектаклей, организацию гастролей.