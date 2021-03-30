Средства будут были потрачены на покупку концертных и театральных костюмов, аппаратуры, постановку концертных номеров и спектаклей, организацию гастролей.

Порядка 4 млн рублей грантовой поддержки получат в рамках регионального проекта «Творческие люди» любительские коллективы из восьми муниципалитетов Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.По 500 тысяч рублей получат:- проект Центра культуры и досуга Собинки - «Подарю людям солнце!»;- творческая мастерская Дома культуры Струнино - «Возрождение народных промыслов»;- проект ДК имени В.П. Ногина в Коврове - «России путеводная звезда»;− задумка Центра по развитию спорта, культуры и туризма Муромцевского сельского поселения - «Немало песен о России»;− «Молодёжное Арт-пространство», ДК в Покрове;− проект Центра культуры, молодёжной политики и туризма в Кольчугино - «Возрождение духового искусства» ;− «Сказ о вишнёвом варенье» Культурно-досугового комплекса Вязниковского района;− Интерактивный кукольный театр «Сказочная коробейка» в Меленковском районе.Средства будут были потрачены на покупку концертных и театральных костюмов, аппаратуры, постановку концертных номеров и спектаклей, организацию гастролей.