Вода течёт с потолков, по новым стенам, через отверстия для труб.

Во Владимире в новостройке в Веризино, которую ввели в эксплуатацию в сентябре 2020 года, затопило больше 50 квартир.Вода течёт с потолков, по новым стенам, через отверстия для труб. Потоп в многоэтажке на Смоленской начался ещё с четверга. Жильцы пробовали обращаться в управляющую компанию, но она приступит к работе только с 1 апреля.Напомним, что дом был сдан без подключённых газа, воды и . К решению проблемы областные власти. Владимирцы также обращались на горячую линию президента.В результате застройщиком были внесены изменения в проект и проведены работы по приведению объекта в соответствие. В начале марта Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки.«Вопросы по всем дольщикам и губернатор, и я держим на контроле. Мы прикладываем максимальные усилия по их решению», – сообщал Роман Годунин 12 марта.И вот, не успела разрешиться одна коммунальная проблема, как появилась следующая.