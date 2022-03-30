Левада-Центр* представил обновленный рейтинг партий и политиков.

"Левада-Центр*" представил обновленный рейтинг партий и политиков.59% россиян одобряют деятельность Государственной Думы. Такие данные публикует "Левада-Центр*" и отмечает: это сопоставимо с показателями 2014 года. Примечательно, что еще в феврале 2022 года положительно высказывались о работе депутатов лишь 47%, а в январе – 45%.Также аналитический центр сообщает, что рейтинг поддержки партии "Единая Россия" вырос до 54%, а у КПРФ снизился до 15%. Лишь 13% россиян готовы проголосовать за ЛДПР, и 6% – за "Справедливую Россию – За правду". Уровень поддержки "Новых людей" остался неизменным – 5%.Опрос был проведен с 24 по 30 марта 2022 года среди городского и сельского населения страны. В нем приняли участие 1 632 человека в возрасте от 18 лет. "Статистическая погрешность при выборке 1 600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%", – поясняет центр.Напомним, сейчас в Государственной Думе занимаются расследованием деятельности биолабораторий на Украине. В состав созданной комиссии вошли 28 человек: 14 депутатов и столько же сенаторов. Сопредседатели комиссии – зампред ГД Ирина Яровая и зампред Совета Федерации Константин Косачев. Подробнее об этом "Дни.ру".* – некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.