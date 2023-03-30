Психологи также научат активистов работе с жителями регионов, где проходили боевые действия, и военнослужащими, получившими ранения.

Цикл семинаров по оказанию социально-психологической поддержки стартовал 30 марта на площадке Центрального исполкома Единой России. Очно и онлайн в нем приняли участие более 800 человек из 89 регионов России: активисты Единой России, Женского движения Единой России, Молодой Гвардии Единой России, Боевого Братства, Волонтёров Победы, сообщила инициатор проведения лекций, председатель общественного совета партпроекта Женское движение Единой России в Москве, координатор направления Забота о каждом нуждающемся народной программы партии, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.Семинар провели замдекана факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук Александра Долгих и замдекана факультета, старший преподаватель кафедры экстремальной психологии Фёдор Ушков. Модератором выступил депутат Госдумы, руководитель волонтерского центра Единой России г. Москвы Евгений Нифантьев.Психологи рассказали, как правильно волонтёрам оказывать социально-психологическую поддержку, выстроить диалог с семьями участников СВО, общаться с раненными и с людьми, которые пережили обстрелы, предотвратить эмоциональное выгорание волонтёров и ответили на вопросы участников.Волонтёры Единой России активно взаимодействуют с ветеранами боевых действий и членами семей военнослужащих, оказывая им посильную поддержку и помощь. Такая работа должна быть очень тонко выстроена. Опыт и знания, которые имеют специалисты кафедры психологии, окажут волонтёрам бесценную помощь, - отметила Инна Святенко.В свою очередь, координатор партпроекта Женское движение Единой России в Москве, замруководителя исполкома Московского городского отделения партии Ирина Елифёрова отметила, что психологическая поддержка важна женами и мамами мобилизованных бойцов.Они очень сильно нервничают, когда не могут связаться со своими мужчинами, не знают, что происходит. Со многими из них взаимодействуют волонтеры, поэтому те инструменты, которым нас сегодня научили помогут выполнять свою волонтерскую миссию еще лучше, — пояснила она.Цикл семинаров продолжится в онлайн-формате. По запросам волонтёров рассмотрят такие темы, как сохранение психологического благополучия и избежание эмоционального выгорания. Также состоится тренинг по снижению тревожности.