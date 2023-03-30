Отделались штрафами. Бывшего заместителя губернатора области Романа Годунина и бывшего гендиректора ДСУ-3 Романа Головина суд признал виновными в картельном сговоре. Судом и следствием

Отделались штрафами. Бывшего заместителя губернатора области Романа Годунина и бывшего гендиректора ДСУ-3 Романа Головина суд признал виновными в картельном сговоре. Судом и следствием установлено, что в результате была ограничена конкуренция на торгах по Рпенскому проезду. История началась ещё в октябре 2020 года. В системе для проведения закупок разместили конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на