Компания «ЭнергосбыТ Плюс» через суд добилась конфискации автомобиля жителя областного центра. Мужчина не оплачивал счета за тепло, горячую воду и электричество. В итоге с июня 2019 года по

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» через суд добилась конфискации автомобиля жителя областного центра. Мужчина не оплачивал счета за тепло, горячую воду и электричество. В итоге с июня 2019 года по июнь 2022 год у него накопился долг на сумму в 80 тысяч рублей. Все уведомления о призывах погасить задолженность владимирец игнорировал. Энергетики выяснили, что должник владеет автомобилем