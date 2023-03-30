В метрополитене российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что на Арбатско-Покровской линии на пути упал человек. По данным , движение поездов от станции Парк Победы до станции ..

В метрополитене российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что на Арбатско-Покровской линии на пути упал человек.По данным , движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Строгино" было временно остановлено. Позднее оно было восстановлено, в данный момент осуществляется в соответствии с графиком.