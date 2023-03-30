Житель российской столицы пытался в животе ввезти в Россию из Венесуэлы 777 граммов наркотиков. Во время полета мужчина скончался на борту самолета из-за передозировки ..

Житель российской столицы пытался в животе ввезти в Россию из Венесуэлы 777 граммов наркотиков. Во время полета мужчина скончался на борту самолета из-за передозировки веществом.Уточняется, что россиянин летел в Москву из города Порламар. Экспертиза подтвердила наличие в желудке у пассажира 82 контейнеров с жидким веществом. По факту случившегося организована проверка, передает .