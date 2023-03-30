На южном участке Московского скоростного диаметра достраивается новый мост.

На южном участке Московского скоростного диаметра достраивается новый мост.Движение по Сабуровскому мосту запустят в 2023 году. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Мост длиной 335 метров сооружается на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Он свяжет Южный и Юго-Восточный округа, где проживают более 3,3 миллиона человек."В ближайших планах — приступить к сооружению проезжей части моста, наружного освещения, грязезащитных экранов и архитектурной подсветки. Готовность моста — почти 85%", – рассказал Собянин.По мосту будет проходить второй центральный диаметр (МЦД-2), основной ход МСД и Каширского шоссе. Движение организуют в четырех уровнях.С 2011 по 2022 годы в Москве построили и реконструировали 22 моста. В 2023-м завершится сооружение еще трех объектов.Строительство мостов позволяет модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Для открытия МЦД-4 возводят девять таких объектов, еще два – для высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.Также в столице строят пешеходные мосты. Планируется возвести переход между Госпитальной и Рубцовской набережными, с острова Балчуг на Крымскую набережную и через Нагатинский затон к новой станции метро.В столице четырех путепроводов на севере. Их построят на пересечении Октябрьского направления железной дороги и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).