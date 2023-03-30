Трасса протянется на 68 километров и соединит крупнейшие вылетные магистрали столицы.

Трасса протянется на 68 километров и соединит крупнейшие вылетные магистрали столицы.Полное открытие Московского скоростного диаметра (МСД) состоится в 2023 году. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "ТВ Центр".Градоначальник напомнил, что основное направление диаметра уже запущено. Трасса протянулась от платной дороги на Санкт-Петербург до Казанского направления. По его словам, в будущем МСД соединят с магистралью М-12"Мы двигаемся навстречу на соединение с этими участками. Называем это Северо-Восточной хордой", – отметил мэр.Собянин сообщил, в ближайшее время откроется движение на участках скоростного диаметра от Шоссейной улицы до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Запуск может состояться летом 2023 года, уточнил градоначальник.Полное открытие МСД значительно сократит время передвижения по Москве. Автомобилисты будут быстрее добираться из одного района в другой без заезда на Садовое и Третье транспортное кольцо.Скоростной диаметр соединит основные магистрали на востоке Москвы. Улучшится связность городских районов, уменьшится количество заторов, улучшится экологическая ситуация.Реконструкция трех развязок на МКАД в 2024 году, сообщил ранее мэр Москвы. По его словам, за последние пять лет скорость движения по кольцевой автодороге выросла с 48 до 51 километра в час.