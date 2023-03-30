Столица поддерживает новые регионы.

Столица поддерживает новые регионы.Москва поставляет Донецкой и Луганской республикам новый подвижной состав, обустраивает остановочные пункты и помогает наладить управление общественным транспортом. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".С помощью Москвы в народных республиках внедряют транспортную карту "Тройка" и налаживают диспетчеризацию маршрутов."То есть относимся как к своим", – подчеркнул градоначальник.В Луганcке ранее запустили четыре новых маршрута. Москва предоставила столице ЛНР 50 современных низкопольных автобусов.Была создана диспетчерская система, внедрен контроль за общественным транспортом в режиме онлайн по столичным стандартам. Также Москва разработала единую навигацию и бренд луганского транспорта.Аналогичную работу столица ведет в Донецке.Напомним, что жителям Донецкой и Луганской республик более 200 медиков из Москвы. Они провели в республиках nысячи операций и консультаций.