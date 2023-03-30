2 человека пострадали в аварии на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. Об этом сообщили в дорожной полиции города Владимир. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль марки

2 человека пострадали в аварии на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. Об этом сообщили в дорожной полиции города Владимир. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль марки “Рено” и гелендваген “Мерседес”. Видео с места аварии “6 каналу” прислали телезрители. Судя по кадрам, внедорожник влетел в левый бок легковушки. Обстоятельства инцидента пока неизвестны, их выясняет инспектор ГИБДД.