В поселке Городищи Петушинского района разыскивают пропавшего без вести. Об этом сообщают в сообществе в ВК поисковового отряда Лиза Алерт. Маркович Федор Владиславович родился в 1999 году.

В поселке Городищи Петушинского района разыскивают пропавшего без вести. Об этом сообщают в сообществе в ВК поисковового отряда Лиза Алерт. Маркович Федор Владиславович родился в 1999 году. Сейчас ему 23 года. С 21 марта текущего года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие.Был одет: чёрная куртка, синие брюки, чёрные