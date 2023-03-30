Весь март сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» совместно с ГО ЧС и Министерством природопользования и экологии Владимирской области проводили мониторинг весеннего половодья на гидротехнических сооружениях.

С наступление весны на водных объектах начинают происходить естественные природные процессы: тает снег, сходит лед. В это время особенно важно осуществлять контроль за пропускной системой плотин и дамб на водных объектах с целью обнаружения и своевременного предотвращения рисков возможного подтопления прилегающих территорий.Весь март сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» совместно с ГО ЧС и Министерством природопользования и экологии Владимирской области проводили мониторинг весеннего половодья на гидротехнических сооружениях.Половодье - это одна из фаз режима водного объекта, которое выражается в изменении уровня воды с выходом из русла на пойму, как правило, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон года.Весеннее половодье вызывается усиленным продолжительным притоком воды, который обусловлен весенним таянием снега и сезонными дождями.Весенний мониторинг гидротехнических сооружений является предусмотрительной мерой, которая позволяет не допустить возможные пагубные последствия разлива водного объекта. Во время осмотра плотин осуществлялся контроль уровня подъема воды, а также оценивались риски возможных деформации основных элементов и гидроузлов конструкций ГТС.Кроме мониторинга разлива, сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» проводят расчеты вероятного вреда, которые позволяют определить границы разлива в случае аварии на ГТС.Расчеты вероятного вреда позволяют производить объективную оценку негативных воздействий на окружающею среду.