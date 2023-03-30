К заданному показателю власти намерены выйти в 2027 году.

Во Владимирской области перед строительной отраслью стоит задача с 2027 года ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 1 млн кв. метров жилья. Об этом рассказал Александр Авдеев.Во время отчёта перед депутатами ЗС он также поделился цифрами на тему расселения аварийных домов. С 2019 по 2023 годы на переселение 7000 жителей выделено 4,5 млрд рублей. Осталось найти жильё для 1600 человек.«Уверен, справимся», - подчеркнул глава региона.Он добавил, что область готовится к запуску программы по расселению многоквартирных домов, признанных непригодными для жизни с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.В планах также капитально отремонтировать в этом году 309 МКД.