Большинство депутатов поддержали закон.

Во Владимирской области отменили бесплатные парковки по воскресеньям и праздникам. Сначала законопроект поддержал комитет по ЖКХ, строительства и транспорта Заксобрания. Сегодня, 30 марта, документ вынесли на пленарное заседание ЗС.Изначально с идеей вышла администрация Суздаля, которая просила сделать исключение для исторических поселений Владимирской области. Цель - не предоставлять туристам бесплатную стоянку на платных парковках в наиболее загруженные дни. Однако в этом случае появится дискриминация жителей из других городов и районов. Власти нашли следующее решение - отказаться от бесплатной парковки на муниципальных территориях в выходные и праздники.Таким образом власти планируют решить проблему с хаосом, возникающим, например, в Суздале в воскресный день. По задумке чиновников, к решению проблемы можно привлечь инвесторов, которые возведут платные стоянки. Сейчас же существует риск, что парковки не будут окупаться, если в самые «кассовые» дни, воскресенье и праздники, стоянка будет бесплатной.После небольшой дискуссии большинство парламентариев высказались «За». Закон принят.