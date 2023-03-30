По данным на 30 марта, подтопило 137 приусадебных участков в Собинском, Судогодском и Петушинском районах. В Александровском и Петушинском районах произошёл перелив 5 участков дорог.

Главное управление МЧС по Владимирской области продолжает контролировать ход весеннего половодья. По информации ведомства, в настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет, жизнеобеспечение населённых пунктов не нарушено.По данным на 30 марта, подтопило 137 приусадебных участков в Собинском, Судогодском и Петушинском районах. В Александровском и Петушинском районах произошёл перелив 5 участков дорог.На контроле находится разведение понтонного моста через Клязьму в Вязниковском районе. Движение автотранспорта и пешеходов на участке прекращено. В ежедневном режиме работает лодочная переправа.