С 2019 года на территории 33 региона восстановили свыше 190 километров дорог. Об этом сообщают в правительстве Владимирской области. Всего в 2019 году отремонтировали 15 объектов дорожной

С 2019 года на территории 33 региона восстановили свыше 190 километров дорог. Об этом сообщают в правительстве Владимирской области. Всего в 2019 году отремонтировали 15 объектов дорожной инфраструктуры регионального и межмуниципального значения, в 2020 году – 16, в 2021-м – 21, в 2022 году – 26. Благодаря восстановительным работам, повысилась транспортная доступность к больницам, учреждениям