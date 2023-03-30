Текущие крыши и затопленные подвалы. На мартовском приёме граждан к председателю Заксобрания Владимиру Киселеву владимирцы обратились с коммунальными проблемами. Для многих собственников

Текущие крыши и затопленные подвалы. На мартовском приёме граждан к председателю Заксобрания Владимиру Киселеву владимирцы обратились с коммунальными проблемами. Для многих собственников жилья смена времён года и активное таяние снега связаны с постоянными испытаниями.Губернатор области Александр Авдеев инициировал проверку работы управкомпаний региона. Депутаты облпарламента, в свою очередь, встречаются с жителями и помогают решать проблемы. Владимир