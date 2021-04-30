Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к государственным праздникам. В исследовании приняли участие свыше 1500 ..

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к государственным праздникам. В исследовании приняли участие свыше 1500 человек.Оказалось, что лишь около трети граждан (37%) считают праздником День Труда (1 мая), при этом большинство из них – мужчины (38%). А вот День Победы (9 мая) большинство респондентов (78%) назвали самым главным праздником страны. На втором месте по значимости оказался Новый год (77%), ещё 21% участников опроса отметили важность Дня России (12 июня), передаёт