Приговор: четыре года и шесть месяцев колонии.

В Муроме вынесли приговор бывшему бухгалтеру коммерческой фирмы, который похитил более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Специалист по бухгалтерскому учету имел ключ доступа к расчетному счету организации, которым он воспользовался для перечисления денег компании на свои банковские счета.Муромский суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре с половиной года колонии общего режима. Кроме того, экс-сотруднику придется возместить ущерб.