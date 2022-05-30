Вере Сотниковой отравляет жизнь сосед.

Вере Сотниковой отравляет жизнь сосед.Не успела актриса оправиться после коронавируса, который, к слову, перенесла нелегко, как вдруг новая напасть. Сосед по даче воспользовался ее отсутствием и приобрел землю, прилегающую к ее участку. Мужчина счастлив, а вот Вера Сотникова в ярости, ведь на купленных им "квадратах" находятся ее коммуникации.Так что, теперь звезда театра и кино просто-напросто не может добраться до своей инфраструктуры, как, впрочем, и инженеры электросети. Но это полбеды. Как оказалось, сосед расположил гарбичи с мусором прямо под забором ее дома, а еще угробил систему канализации. В общем, с момента появления мужчины актрису окружают мусор и витающие в воздухи неприятные запахи.На самом деле, сосед не сделал ничего противозаконного: он имел полное право выкупить участок, прилегающий к ее дому. Вера Сотникова всего-навсего негодует, что все это произошло за ее спиной, да и мужчина ведет себя неуважительно по отношению к ней. Сама артистка сначала была спокойна и пыталась решить вопрос мирным путем. Но, не встретив взаимности, пришла в ярость.Теперь она намерена обратиться в суд, а соседу придется выяснять отношения не с ней, а с ее правозащитниками. "Я вступаю в такую борьбу, что им мало не покажется", – пообещала Вера Сотникова.