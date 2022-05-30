Скверу в Юрьевце – быть. Об этом заявили власти Владимира. Чиновники даже выехали в спальный район на встречу с местными жителями. Глава администрации Ленинского района Сергей Литвинкин

Скверу в Юрьевце – быть. Об этом заявили власти Владимира. Чиновники даже выехали в спальный район на встречу с местными жителями. Глава администрации Ленинского района Сергей Литвинкин пояснил, что здесь он по поручения главы областной столицы Андрея Шохина, и пообещал дать старт благоустройству сквера в Юрьевце. Сергей Литвинкин, глава администрации Ленинского района Мне глава города