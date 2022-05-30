Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Лишние этажи
В микрорайоне Коммунар областного...
Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Лишние этажи
В микрорайоне Коммунар областного центра начали укорачивать дом с лишними этажами. Как продвигается процесс и когда он завершится?
- Как проехать в Вилки?
Дорожные развилки в деревне Вилки. Почему жители присоединенной к Владимиру территории так и не стали полноценными горожанами?
- Регион 33 в сети
Майский снегопад и коммунальный креатив из Вязников. Что еще обсуждали в сети на прошедшей неделе?