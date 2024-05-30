Аналог китайского Мавика разработали и передали в зону СВО участники Владимирского Кулибин...

Аналог китайского Мавика разработали и передали в зону СВО участники Владимирского Кулибин клубаНаши бойцы будут использовать его для разведки.Дрон оборудован системой сброса и камерой высокого разрешения. Он уже отлично показал себя на передовой.А опытный стекольный завод Гусь-Хрустального приобрел и передал 20 радиостанций и 30 портативных аккумуляторов воинскому подразделению, в котором служит сотрудник завода.