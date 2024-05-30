Водолаз Дмитрий Кузин проверяет дно Семязинского пруда. С помощью специального оборудования с ним поддерживают связь работники поисково-спасательного отряда города Владимира с «земли».

Водолаз Дмитрий Кузин проверяет дно Семязинского пруда. С помощью специального оборудования с ним поддерживают связь работники поисково-спасательного отряда города Владимира с «земли». Проверка серьезная, сложная – нужно вытащить весь мусор, а также коряги и камни. Совсем скоро, с 1 июня, начнется купальный сезон, и все водоемы Владимирской области должны быть проверены для отдыхающих. Безопасность –