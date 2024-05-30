Руководитель регионального управления Следкома Артем Кулаков и его коллеги посетили выставку «Обыкновенный нацизм», которая не так давно открылась в ВлГУ. «На ней представлены страшные, но

Руководитель регионального управления Следкома Артем Кулаков и его коллеги посетили выставку «Обыкновенный нацизм», которая не так давно открылась в ВлГУ. «На ней представлены страшные, но красноречивые экспонаты и фотографии с кадрами страданий гражданских лиц, разрушенных памятников и храмов Донбасса» – рассказали об экспозиции в пресс-службе Следкома. Гости не только посмотрели выставку, но и в торжественной