Семьи Владимирской области получат новую меру социальной поддержки. Постановлением Правительства...

Семьи Владимирской области получат новую меру социальной поддержки.Постановлением Правительства Владимирской области установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде приобретения и установки автоматических дымовых пожарных извещателей.Как сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области, «бонусом» могут воспользоваться многодетные семьи области, среднедушевой доход которых ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе, а также те, у кого подрастают дети с инвалидностью (или находящиеся в социально опасном положении).Эта инициатива реализована в рамках плана мероприятий Года семьи в России.Уточняется, что из областного бюджета будет направлено более 23 млн рублей.Число получателей новой меры социальной поддержки – почти 15,4 тысяч семей. В их домах или квартирах в беззаявительном порядке будет установлено по 3 пожарных извещателя.Прибор позволяет своевременно обнаружить возгорание и подать звуковой сигнал о возгорании.Устройство реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами или успеть вывести жильцов из опасной зоны.Фото: Архив ГТРК «Владимир»