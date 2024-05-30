Сотрудники федеральной службы судебных приставов рассказали, как привлекаются к ответственности...

Сотрудники федеральной службы судебных приставов рассказали, как привлекаются к ответственности должники по алиментамОсталось два дня до завершения акции "Судебные приставы - детям". Сотрудники федеральной службы активизируют работу по взысканию алиментов, проверяют имущество должников. В прошлом году в пользу детей перечислили 380 миллионов рублей.В нашей студии побывали Мария Булатова, судебный пристав-исполнитель и ведущий дознаватель отделения судебных приставов, Оксана Малафеева и рассказали все подробности.