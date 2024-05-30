Специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин рассказал, что грозит...

Специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин рассказал, что грозит водителю за сбитое животноеВладимирские автовладельцы этой весной особенно активно делятся фото и видео лосей, - сохатые все чаще выходят к трассам. Что грозит водителю за сбитое животное? И кто будет возмещать ущерб, нанесенный природе, в случае гибели лося?Гостем нашей студии стал главный специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин. С ним беседовала Анастасия Сахарова.