Трагедия в Коврове: обнаружены тела трёхлетнего ребёнка и его матери без признаков...

Трагедия в Коврове: обнаружены тела трёхлетнего ребёнка и его матери без признаков жизниКовровской городской прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту гибели (в своём жилище) трёхлетнего ребёнка и его матери.Установлено, что 30 мая (в 2 часа 13 минут) в МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение из Станции скорой медицинской помощи о том, что в одном из домов по улице Димитрова обнаружены трупы мальчика и женщины.В пресс-службе региональной прокуратуры сообщают, что на место происшествия была вызвана аварийно-дежурная служба «Газпром города Ковров», которая установила, что при включенной газовой колонке, находящейся в квартире, наблюдается выход угарного газа в помещении.Уточняется, что в ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений