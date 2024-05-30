Правоохранители арестовали 36-летнего жителя Александровского района.

Правоохранители арестовали 36-летнего жителя Александровского района. Мужчину подозревают в совершении квартирной кражи. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что гражданин проник в квартиру потерпевшего, который уезжал в Московскую область, и похитил технику, одежду и прочие ценные вещи на общую сумму более 70 тыс. рублей. Одежду и часы стражам порядка удалось изъять, остальное добро фигурант продал.В настоящий момент в отношении жителя Александровского района возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.