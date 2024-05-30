В Центральном парке культуры и отдыха во Владимире пройдет праздник ко Дню защиты детей Планета...

В Центральном парке культуры и отдыха во Владимире пройдет праздник ко Дню защиты детей"Планета детства под названием семья". 1 июня, в День защиты детей, в Центральном парке культуры и отдыха пройдет праздник для ребят и их родителей.Парк будет разбит на несколько локаций. Каждая из них в этот день станет маленькой планетой, на которой гостей ожидают мастер-классы по изготовлению сувениров, конкурсы, интерактивы, концертная программа.На сцене выступят 600 юных владимирских артистов, свои номера представит музыкальный театр "Разгуляй".Также состоится презентация образовательных, культурных и спортивных учреждений города.Елена Ермакова, начальник управления культуры администрации города Владимира:- Лето пролетит очень быстро, и перед родителями встанет вопрос, у кого детки подросли, а куда отправить своего ребенка? Чем он будет заниматься? Очень надеемся, что если, например, родители пойдут с ребенком, и у нас будет играть маленький музыкант на баяне, вдруг кто-то заинтересуется и скажут, "мам, я хочу также научиться играть на баяне".