В Гусь-Хрустальном районе иностранец пытался дать взятку сотруднику полиции. Следователями...

В Гусь-Хрустальном районе иностранец пытался дать взятку сотруднику полиции.Следователями регионального управления СК расследуется уголовное дело по обвинению гражданина Узбекистана (1990 года рождения) в покушении на дачу взятки.По версии следствия, ночью 24 мая сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в ходе патрулирования был остановлен автомобиль под управлением обвиняемого, который передвигался с выключенными фарами.В процессе общения выяснилось, что водитель пьян. И фигуранту было предложено проследовать в служебный автомобиль для ожидания сотрудников ГИБДД.«… Не желая быть привлеченным к административной ответственности, обвиняемый попытался передать инспектору ППС взятку в виде денег в сумме 20 тысяч рублей, положив их на переднее пассажирское сиденье служебной автомашины. Сотрудник полиции от преступного предложения отказался и доложил о случившемся руководству. Противоправные действия обвиняемого были пресечены, а денежные средства изъяты следователем СК...» - информируют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Мужчину заключили под стражу. В настоящее время следователем проводятся допросы свидетелей, осматривается служебная и иная документация и пр.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области