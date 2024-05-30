Ковровчанин ударил возлюбленную ножом в грудь за то, что она не захотела посмотреть на игрушки, подаренные их малолетнему сыну. Ссора произошла 6 сентября 2023 года, рассказали в пресс-службе

Ковровчанин ударил возлюбленную ножом в грудь за то, что она не захотела посмотреть на игрушки, подаренные их малолетнему сыну. Ссора произошла 6 сентября 2023 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Пострадавшая побежала к соседке, которая и вызвала скорую. Женщину госпитализировали. Врачи смогли ее спасти. На агрессивного мужчину возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,