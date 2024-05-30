В Меленках осудили местную жительницу, которая убила кота из-за рыбы В городе Меленки рассмотрено...

В Меленках осудили местную жительницу, которая убила кота из-за рыбыВ городе Меленки рассмотрено дело о жестоком обращении с животным, информирует Объединённая пресс-служба судов Владимирской области.В процессе установлено, что в декабре прошлого года в ходе распития спиртных напитков в одном из домов (в селе Коровино Меленковского района Владимирской области) местная жительница обнаружила соседскую кошку. Животное ело рыбу, предназначенную для приготовления пищи.Желая проучить кошку, женщина нанесла ей лезвием топора не менее одного удара по передней лапе и не менее двух ударов - по задней. В результате животное погибло.Свою вину в содеянном подсудимая в ходе рассмотрения уголовного дела признала.Приговором Меленковского районного суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ.Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год, с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.Фото: объединённая пресс-служба судов Владимирской области.