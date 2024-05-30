Во Владимире подвели итоги конкурса социальной рекламы Решение молодых 36 финалистов получили...

Во Владимире подвели итоги конкурса социальной рекламы "Решение молодых"36 финалистов получили дипломы и подарки.Всего в этом году было подано более 150 индивидуальных и коллективных заявок. Среди работ финалистов плакаты, рисунки, видеоролики.Цель конкурса - привлечь внимание подрастающего поколения и общественности к социально-значимым темам.В своих работах участники выразили свое видение и отношение к проблемам экстремизма в молодежной среде, жестокому обращению с животными, асоциальному поведению, дорожно-транспортным происшествиям.Новая номинация в этом году - "Популяризация и укрепление семейных ценностей". Работы ребят будут рекомендованы для создания наружной рекламы, макетов, плакатов, а также в виде карманных календарей и стикер-паков.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Каждый год количество работ вырастает в геометрическом масштабе. Оно стало элементом воспитательной работы, профилактики и донесению этой информации о детей к детям, - на такие злободневные темы, о которых сложно говорить, но очень важно и нужно. Потому что они влияют на них каждый день, формируют личность ребенка.