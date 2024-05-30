Во Владимире появился первый банк крови для животных Как домашний питомец может стать пушистым...

Во Владимире появился первый банк крови для животныхКак домашний питомец может стать пушистым героем-донором? Расскажет Мария Артес.В ветеринарном центре "Друзья" четвероногим любимцам протянут руку помощи! В клинике созданы все условия для оказания экстренной помощи: есть круглосуточный стационар, дежурят врачи-реаниматологи, животным доступны все виды хирургии и диагностики.А в феврале этого года здесь появился единственный в регионе банк крови для животных. Переливание крови требуется при большом количестве заболеваний , а в сезон клещей это особенно актуально, - говорят врачи.Стать пушистым героем-донором могут вакцинированные кошки и собаки. А их хозяевам предусмотрены приятные бонусы от клиники.Александра Макарова, генеральный директор ветеринарного центра "Друзья":- Мы проводим достаточно строгий отбор для наших доноров. Им могут стать здоровые питомцы от 1 до 8 лет с определенным весом и, конечно же, вакцинированные и клинически здоровые.Нука и Еря здесь - частые гости. Их "мама" - Мария Штерн - следит за состоянием здоровья своих четвероногих. Так, переливание крови спасло жизнь её питомцу.Мария Штерн, посетитель ветеринарного центра "Друзья:- Были проблемы с печенью. Полиорганная недостаточность. Пролежали в стационаре почти 2 недели. И с трудом но вытащили с "того света" собаку.После переливания крови за каждым животным закрепляется ветврач. О состоянии своего пушистого друга можно узнать дистанционно, с помощью приложения.Как питомцу стать донором? Все условия программы можно уточнить, связавшись с администратором ветцентра.Мария Артес, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".