Студенты владимирских колледжей и вузов приняли участие в акции «ЗОЖ вместо курения».

Студенты владимирских колледжей и вузов приняли участие в акции «ЗОЖ вместо курения». Об этом рассказала регионального Минздрава.Молодые люди состязались в весёлых стартах и активно провели время.Как отметил главврач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олег Бровцев, курение является причиной многих серьёзных заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. «В совокупности эти болезни ежегодно уносят миллионы жизней, поэтому так важно вести здоровый образ жизни, отказаться от зависимости. Спорт – лучшая альтернатива», - приводит пресс-служба слова медика.