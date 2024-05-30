Впервые при проверках Владимирская таможня выявила нелегальные вейпы При проверке двух торговых...

Впервые при проверках Владимирская таможня выявила нелегальные вейпыПри проверке двух торговых точек в Петушинском районе сотрудники Владимирской таможни обнаружили товары без документов – 2 244 упаковки табачной продукции, а также 77 электронных сигарет.«Впервые при проверке выявлены электронные системы доставки никотина без документов и QR-кодов. На упаковках табачной продукции также отсутствует обязательная маркировка акцизными марками и QR-кодам. Такие товары запрещены к ввозу и обороту внутри страны. Всего с начала 2024 года в ходе таможенных осмотров во Владимирской области выявлено более 33 тысяч пачек нелегальных сигарет», - рассказала начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Владимирской таможни Ольга Большакова.Подтверждающие происхождение товаров документы владельцы табачной продукции не представили.В данный момент товар изъят сотрудниками территориальных отделов УМВД России для принятия решений в соответствии с законодательством.Фото: пресс-служба Владимирской таможни