Впервые при проверках Владимирская таможня выявила нелегальные вейпы
При проверке двух торговых...
Впервые при проверках Владимирская таможня выявила нелегальные вейпы
При проверке двух торговых точек в Петушинском районе сотрудники Владимирской таможни обнаружили товары без документов – 2 244 упаковки табачной продукции, а также 77 электронных сигарет.
«Впервые при проверке выявлены электронные системы доставки никотина без документов и QR-кодов. На упаковках табачной продукции также отсутствует обязательная маркировка акцизными марками и QR-кодам. Такие товары запрещены к ввозу и обороту внутри страны. Всего с начала 2024 года в ходе таможенных осмотров во Владимирской области выявлено более 33 тысяч пачек нелегальных сигарет», - рассказала начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Владимирской таможни Ольга Большакова.
Подтверждающие происхождение товаров документы владельцы табачной продукции не представили.
В данный момент товар изъят сотрудниками территориальных отделов УМВД России для принятия решений в соответствии с законодательством.
Фото: пресс-служба Владимирской таможни