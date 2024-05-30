В честь празднования юбилея древнего города Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает территорию кремля для свободного посещения. Прогуляться там бесплатно можно будет до 30

В честь празднования юбилея древнего города Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает территорию кремля для свободного посещения. Прогуляться там бесплатно можно будет до 30 сентября. Купить билеты на осмотр Богородице-Рождественского собора, экспозиций («История Суздаля», «Древнерусская живопись») и выставки «Русский феникс. Суздальская земля», которая откроется с 13 июня, можно будет в колокольне или при входе на выставку, уточнили в