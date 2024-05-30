1 июня состоится концерт Глинка – гений русской музыки

Большой камерный концерт в двух отделениях пройдет на сцене Культурного центра Пакгаузы. В программе – известные романсы и вокальные миниатюры великого русского композитора, написанные в период с 1828 по 1847 год. На современной нижегородской сцене выступят: Мария Баракова (меццо-сопрано), обладательница I премии XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, и лауреат международных конкурсов Павел Небольсин (фортепиано).Михаила Ивановича Глинку, юбилей которого отмечается в этом году, современники называли создателем нового языка в музыке. Он является автором первой русской оперы, в которой звучат национальные мотивы, переданные с помощью симфонических приемов. Также он считается одним из основоположников русского классического романса, поднявшим своим мастерством вокальную миниатюру до уровня искусства. Именно с такими выразительными лирическими произведениями великого композитора смогут познакомиться жители и гости Нижнего Новгорода.Выступление состоится на сцене нового культурного пространства в центре Нижнего города. Концертный Пакгауз, открывшийся 1 июня 2022 года, создан внутри конструкций XIX века и является первым в России концертным залом с панорамным окном за сценой. Благодаря этой архитектурной идее зрители смогут насладиться душевной музыкой М. Глинки и прекрасным видом на историческую часть города, включая Кремль, Стрелку и набережную.Мероприятие организовано АНО Новый век и Нижегородским государственным академическим театром оперы и балета имени А.С. Пушкина при содействии ФГБУК РОСКОНЦЕРТ и поддержке Министерства культуры Российской Федерации.