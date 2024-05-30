Женщина из села Коровино Меленковского района убила топором соседскую кошку, которую застала за поеданием рыбы. Живодерку привлекли к ответственности, что, к слову, происходит нечасто.

Женщина из села Коровино Меленковского района убила топором соседскую кошку, которую застала за поеданием рыбы. Живодерку привлекли к ответственности, что, к слову, происходит нечасто. Вспомнить хотя бы громкий случай из Мурома с повешенной на заборе собакой. Тогда наказания за смерть животного никто не понес. Но случай из Меленковского района, к счастью, другой. История произошла в