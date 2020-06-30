Курс доллара впервые с 28 мая превысил отметку в 71 рубль за единицу. Евро, в свою очередь, подорожал на 1,2% – до 79,6 рубля за единицу. Специалисты отмечают, что на котировки оказывает ..

Курс доллара впервые с 28 мая превысил отметку в 71 рубль за единицу. Евро, в свою очередь, подорожал на 1,2% – до 79,6 рубля за единицу.Специалисты отмечают, что на котировки оказывает значительное влияние колебания на рынке нефти. Тем не менее, эксперты ожидают, что в ближайшее время курс доллара будет снижаться.