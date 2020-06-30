30 июня Владимир Путин обратился к жителям России. Президент коснулся темы плебисцита.

30 июня Владимир Путин обратился к жителям России. Президент коснулся темы плебисцита.Еще на прошлой неделе предполагали, что Владимир Путин выступит перед Общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Так и произошло. Президент России в последний день июня появился в эфире телеканалов и произнес важную речь.Владимир Владимирович отметил, что народ голосует "не просто за поправки", а за страну, в которой хотят жить и работать. Российский лидер также выразил уверенность, что граждане перед тем, как принять участие в плебисците, в первую очередь думают о своих родных и близких, "опираются на ценности, которые всех объединяют", пишет .Президент также поддержал граждан:"Когда мы вместе, по плечу даже самые сложные задачи".23 Июн 2020 в 7:47 PDTНапомним, 1 июля – последний день голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. Согласно данным экзитполов, которые приводили ВЦИОМ и ФОМ, поправки в Основной закон государства поддерживают 76-78% жителей России, пишет .