В Роспотребнадзоре рассказали о новых санитарных правилах для школ. В соответствии с ними с 1 сентября ученикам из разных классов будет запрещено общаться друг с другом на переменах. Кроме ..

В Роспотребнадзоре рассказали о новых санитарных правилах для школ. В соответствии с ними с 1 сентября ученикам из разных классов будет запрещено общаться друг с другом на переменах.Кроме того, специалисты ведомства также рекомендуют свести к минимуму количество учеников одного класса и не допускать смешения классов в группах продленного дня. Помимо этого в школах запретят массовые мероприятия, а занятия физической культурой по возможности будут проводиться на улице.