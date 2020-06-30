Доверие граждан к Владимиру Зеленскому стремительно падает. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что он может стать последним президентом в истории Украины.

Доверие граждан к Владимиру Зеленскому стремительно падает. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что он может стать последним президентом в истории Украины.В 2019 году Владимира Зеленского поддержали три четверти украинских граждан, однако вскоре многие из них разочаровались в своем выборе. По словам депутата, глава страны избегает неудобных вопросов и хочет казаться хорошим для всех.У Зеленского был шанс сделать Украину процветающей, однако он его упустил. Лидер не знает, что делать с государством. Рабинович уверен: в ближайшем будущем это может привести к тому, что в стране установится парламентская республика, и должность президента упразднится.На днях Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса украинских граждан. Как оказалось, число жителей страны, одобряющих действия , снизилось на 9% по отношению к маю и составило 38%. Отрицательно оценивают работу президента 45% граждан.12 Дек 2019 в 12:54 PSTРанее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что лидеру . Принятый Владимиром Зеленским закон, запрещающий преподавание химии и физики на русском языке, нарушает права национальных меньшинств.