На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Памятник посвящен героизму и самоотверженности участников Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин ипрезидент Беларуси Александр Лукашенко. Памятник посвящен героизму исамоотверженности участников Великой Отечественной войны.Тверской областиторжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Комплекс создан,чтобы отдать дань памяти бойцам, сражавшимся за Родину в годы ВеликойОтечественной войны. Церемонию открытия посетили президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Центральнойфигурой памятника стала 25-метровая скульптура солдата, рядом располагаютсяпавильоны с музейными экспонатами.Местодля размещения мемориального комплекса выбрано не случайно – в период с января1942 года по март 1943 года здесь проходили ожесточенные сражения, получившиеназвание "Ржевская битва". Бои подо Ржевом играли важную стратегическую роль, входе них погибли сотни тысяч красноармейцев. Из-за большого количества потерьвласти СССР не раскрывали информацию о битве, до последнего времени этототрезок войны оставался малоизвестным современникам. Сейчас руководство страныиначе относится к сражениям в районе Ржевско-Вяземского выступа. Так, ВладимирПутин ,что необходимо хранить память о подвиге солдат Красной Армии. "Еще недавно вофициальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало,скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело быловспоминать страшную, так называемую ржевскую мясорубку. Ожесточенные,изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба веласьза каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли", – отметил президент РФ нацеремонии открытия мемориала.Запоследние годы благодаря активности властей, общественных организаций и гражданв России всё больше внимания уделяется героям боев подо Ржевом. К примеру, веснойМузей Победы провёлстихотворений о Ржевской битве. В творческом состязании приняли участиепредставители молодежи в возрасте до 25 лет. Организаторы предложили поэтампоразмышлять о значении Ржевской битвы для страны в целом и для солдат, которыесражались на этой территории.Крометого, в конце прошлого года в прокат вышел художественный фильм "Ржев",повествующий о сражении за деревню Овсянниково. В киноленте авторы стремилисьпоказать войну с разных сторон, в том числе с самых неоднозначных. В основукинокартины легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупитькровью". Идею создания фильма по данному произведению кинокомпании "Триикс Медиа"предложил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, он же стал спонсоромкиноленты. Дедушка бизнесмена, Евгений Ильич Пригожин, участвовал в сраженияхподо Ржевом и состоял в переписке с Кондратьевым. Впоследствии писатель сделал ЕвгенияИльича прототипом главного героя повести "Искупить кровью". Сразу после выходана большие экраны фильм "Ржев" привлёк внимание аудитории и получил множествоположительных оценок.МемориалСоветскому солдату возведен по инициативе Российского военно-историческогообщества и при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ,Правительства Тверской области и Музея Победы. Проект мемориального комплексаподготовили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.Первоначально церемония открытия памятника должна была состояться 9 мая, нодату перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса.