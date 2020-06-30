На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и
президент Беларуси Александр Лукашенко. Памятник посвящен героизму и
самоотверженности участников Великой Отечественной войны.
На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и
президент Беларуси Александр Лукашенко. Памятник посвящен героизму и
самоотверженности участников Великой Отечественной войны.
В
Тверской области
торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Комплекс создан,
чтобы отдать дань памяти бойцам, сражавшимся за Родину в годы Великой
Отечественной войны. Церемонию открытия посетили президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Центральной
фигурой памятника стала 25-метровая скульптура солдата, рядом располагаются
павильоны с музейными экспонатами.
Место
для размещения мемориального комплекса выбрано не случайно – в период с января
1942 года по март 1943 года здесь проходили ожесточенные сражения, получившие
название "Ржевская битва". Бои подо Ржевом играли важную стратегическую роль, в
ходе них погибли сотни тысяч красноармейцев. Из-за большого количества потерь
власти СССР не раскрывали информацию о битве, до последнего времени этот
отрезок войны оставался малоизвестным современникам. Сейчас руководство страны
иначе относится к сражениям в районе Ржевско-Вяземского выступа. Так, Владимир
Путин ,
что необходимо хранить память о подвиге солдат Красной Армии. "Еще недавно в
официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало,
скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело было
вспоминать страшную, так называемую ржевскую мясорубку. Ожесточенные,
изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась
за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли", – отметил президент РФ на
церемонии открытия мемориала.
За
последние годы благодаря активности властей, общественных организаций и граждан
в России всё больше внимания уделяется героям боев подо Ржевом. К примеру, весной
Музей Победы провёл
стихотворений о Ржевской битве. В творческом состязании приняли участие
представители молодежи в возрасте до 25 лет. Организаторы предложили поэтам
поразмышлять о значении Ржевской битвы для страны в целом и для солдат, которые
сражались на этой территории.
Кроме
того, в конце прошлого года в прокат вышел художественный фильм "Ржев",
повествующий о сражении за деревню Овсянниково. В киноленте авторы стремились
показать войну с разных сторон, в том числе с самых неоднозначных. В основу
кинокартины легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить
кровью". Идею создания фильма по данному произведению кинокомпании "Триикс Медиа"
предложил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, он же стал спонсором
киноленты. Дедушка бизнесмена, Евгений Ильич Пригожин, участвовал в сражениях
подо Ржевом и состоял в переписке с Кондратьевым. Впоследствии писатель сделал Евгения
Ильича прототипом главного героя повести "Искупить кровью". Сразу после выхода
на большие экраны фильм "Ржев" привлёк внимание аудитории и получил множество
положительных оценок.
Мемориал
Советскому солдату возведен по инициативе Российского военно-исторического
общества и при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ,
Правительства Тверской области и Музея Победы. Проект мемориального комплекса
подготовили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.
Первоначально церемония открытия памятника должна была состояться 9 мая, но
дату перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса.