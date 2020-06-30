Губернатор провёл совещание прямо на месте. Он сообщил, что предварительные итоги станут известны примерно через неделю. Владимир Сипягин, губернатор области: Это трагедия для всех жителей

Губернатор провёл совещание прямо на месте. Он сообщил, что предварительные итоги станут известны примерно через неделю. Владимир Сипягин, губернатор области: Это трагедия для всех жителей Владимирской области. В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причинённый ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных