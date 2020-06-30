Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит и его супруга Фахрие Эвджен отметили годовщину бракосочетания. Артисты поженились три года назад.

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит и его супруга ФахриеЭвджен отметили годовщину бракосочетания. Артисты поженились три года назад.35-летний Бурак Озчивит известен в России благодаря работе всериале "Великолепный век". В нашей стране у турецкого красавца много поклонниц.Сердце звезды зарубежных теленовел давно несвободно. В 2013году Бурак Озчивит познакомился с артисткой Фахрие Эвджен. Знаменитости играливозлюбленных в сериале "Королек – птичка певчая".Экранный роман быстро стал реальным. Через два года посленачала отношений Бурак сделал Фахрие предложение. 29 июня 2017 года артистыотпраздновали пышную свадьбу.На третью годовщину бракосочетания Фахрие Эвдженопубликовала в личном микроблоге архивный снимок с торжества. В кадре артисты всвадебных нарядах позируют рядом с аркой из цветов. "Любовь – это все", -подписала фото супруга звезды "Великолепного века".29 Июн 2020 в 7:28 PDTОтметим, что в последнее время Бурак Озчивит очень многоснимается. Продюсеры и режиссера буквально рвут на части 35-летнего артиста.Обилие работы на руку турецкому актеру, в семье он сейчас единственныйкормилец: после рождения сына Карана Фахрие ушла в декретный отпуск. Первенецпары появился на свет в апреле 2019 года.Напомним, ранее стало известно, что сериал "Основание:Осман" продлили на второй сезон. Главную роль в теленовелле исполняетзвезда БуракОзчивит.