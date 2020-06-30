Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит и его супруга Фахрие
Эвджен отметили годовщину бракосочетания. Артисты поженились три года назад.
Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит и его супруга Фахрие
Эвджен отметили годовщину бракосочетания. Артисты поженились три года назад.
35-летний Бурак Озчивит известен в России благодаря работе в
сериале "Великолепный век". В нашей стране у турецкого красавца много поклонниц.
Сердце звезды зарубежных теленовел давно несвободно. В 2013
году Бурак Озчивит познакомился с артисткой Фахрие Эвджен. Знаменитости играли
возлюбленных в сериале "Королек – птичка певчая".
Экранный роман быстро стал реальным. Через два года после
начала отношений Бурак сделал Фахрие предложение. 29 июня 2017 года артисты
отпраздновали пышную свадьбу.
На третью годовщину бракосочетания Фахрие Эвджен
опубликовала в личном микроблоге архивный снимок с торжества. В кадре артисты в
свадебных нарядах позируют рядом с аркой из цветов. "Любовь – это все", -
подписала фото супруга звезды "Великолепного века".
29 Июн 2020 в 7:28 PDT
Отметим, что в последнее время Бурак Озчивит очень много
снимается. Продюсеры и режиссера буквально рвут на части 35-летнего артиста.
Обилие работы на руку турецкому актеру, в семье он сейчас единственный
кормилец: после рождения сына Карана Фахрие ушла в декретный отпуск. Первенец
пары появился на свет в апреле 2019 года.
Напомним, ранее стало известно, что сериал "Основание:
Осман" продлили на второй сезон. Главную роль в теленовелле исполняет
звезда Бурак
Озчивит.